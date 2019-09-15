DGS tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? DGS ek tercih ne zaman yapılacak?

DGS tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? sorusu henüz yerleşemeyen adayşar tarafından merak ediliyor. 9-13 Eylül tarihleri arasında herhangi bir yükseköğrenim kurumuna yerleşen adaylar kayıt işlemlerini tamamladı. ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini yayımlamıştı.DGS tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde sizlerle..

DGS TERCİH KILAVUZU 2019 YAYINLANDI MI?

2019 DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjan listesi henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra haberimizde yer alacak.

DGS EK TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS ek tercih için henüz resmi bir tarih açıklama gelmedi. ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini yayımlamıştı.

DGS EK YERLEŞTİRME NEDİR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan işleme ek yerleştirme denir. Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecekler.

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.