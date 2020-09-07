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  3. DGS maliye taban puanları 2020: DGS maliye başarı sıralaması ve puanları belli oldu mu?
07 Eylül 2020 Pazartesi 14:28 | Son Güncelleme:

DGS maliye taban puanları 2020: DGS maliye başarı sıralaması ve puanları belli oldu mu?

DGS maliye taban puanları 2020: DGS maliye başarı sıralaması ve puanları belli oldu mu"

9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen DGS sonuçları açıklandı. 4 yıllık Maliye bölümüne geçiş yapmak isteyen ön lisans öğrencileri için DGS maliye taban puanları oldukça önem taşıyor. Maliye başarı sıralamasını karşılayabilen öğrenciler, 2 yıllık muhasebe veya sosyal güvenlik gibi bölümlerindeki eğitimlerini maliye bölümüne taşımış olacaklar.

Merakla beklenen 2020 DGS sonuçları 7 Eylül itibarıyla açıklandı. 2 yıllık muhasebe veya sosyal güvenlik gibi bölümlerde okuyan öğrenciler maliye taban puanları ve başarı sıralaması hakkında bilgi edinip tercih yapacaklar. DGS maliye taban puanları tercih kılavuzunda yer alıyor.

DGS MALİYE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2020

2020 yılına ait DGS maliye taban puanları ile başarı sıralamaları henüz belli olmadı. Tercih kılavuzu yayımlandığında haberimizin içerisine güncel bilgilendirmeler eklenecektir.

DGS 2019 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

2019 yılına ait, bazı üniversitelerin maliye taban ve tavan puanları ise şu şekilde olmuştu;

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye EA 258,11165 / 262,99796

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye 250,52437 / 273,32850

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat Fakültesi Maliye EA 244,64811 / 268,55182

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi Maliye EA 244,14368 / 252,33871

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye EA 237,49987 / 241,36365

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye EA 236,52280 / 243,62186

DGS İLE MALİYE'YE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER

  1. Bilgisayar Destekli Muhasebe
  2. Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
  3. Maliye / Maliye-Meslek Y.O.- Gümrük İşletme
  4. Muhasebe
  5. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  6. Sosyal Güvenlik

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