DGS ilahiyat taban puanları açıklandı mı? DGS ilahiyat başarı sıralaması nedir?
DGS sınav sonuçları bugün açıklandı. Sınav sonucunun açıklanmasının ardından adaylar gitmek istediği üniversitenin taban ve tavan puanlarını öğrenmek istiyor. Peki, DGS ilahiyat taban ve tavan puanları açıklandı mı?
İlahiyat fakültesi taban puanları merak eden kişiler konuyu yakından takip ediyor. Binlerce aday, 2 yıllık ön lisans programlarını 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için DGS sınavına katıldı. 9 Ağustos Pazar günü gerçekleşen sınav sonuçları bugün açıklandı. Eğitimini ilahiyat fakültesinde sürdürecek olan kişiler, DGS ilahiyat taban ve tavan puanları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.
DGS İLAHİYAT TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
DGS taban ve sıralaması henüz yayınlanmadı. Detaylı bilgi geldikçe haberimize eklenecektir.
2019 YILINDAN DGS İLAHİYAT TABAN PUANLARI NASILDI?
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İlahiyat SÖZ 10 262,60532
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 13 269,00659
2019 YILI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İlahiyat SÖZ 15 251,43763
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 8 268,32157
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 11 248,95239
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İlahiyat SÖZ 12 254,91949
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 9 283,31513
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İlahiyat SÖZ 13 264,85488
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat SÖZ 16 287,08508,
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 15 274,25778