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  3. DGS Makine Mühendisliği taban puanları 2020 açıklandı mı? Makine Mühendisliği başarı sıralaması nedir?
07 Eylül 2020 Pazartesi 14:31 | Son Güncelleme:

DGS Makine Mühendisliği taban puanları 2020 açıklandı mı? Makine Mühendisliği başarı sıralaması nedir?

DGS Makine Mühendisliği taban puanları 2020 açıklandı mı" Makine Mühendisliği başarı sıralaması nedir"

Binlerce adayın yakından takip ettiği konular arasında yer alan DGS sonuçları bugün açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, DGS Makine Mühendisliği taban puanları öğrenmek istiyor. Adaylar bu sınavla beraber 2 yıllık eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimi ile tamamlayacak. Peki, DGS Makine Mühendisliği taban puanları açıklandı mı?

DGS Makine Mühendisliği taban puanları hakkında detayları bilgi almak isteyen kişiler aramalarını hızlandırdı. 9 Ağustos Pazar günü gerçekleşen sınavda toplamda 389 bin aday katılım sağladı.Sınav sonuçlarının açıklanması ile puanlarına erişen adaylar DGS Makine Mühendisliği taban puanları açıklandı mı? sorusunu soruyor.

DGS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS Makine Mühendisliği taban puanları henüz açıklanmadı. Resmi kaynaklardan detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

2019 YILINDA DGS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI NASILDI?

Geçen yıl yayınlanan listeye göre Makine Mühendisliği bulunan üniversitelerin taban puanları şu şekildeydi;

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Makine Mühendisliği SAY 9 270,86039

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği SAY 9 280,16690

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği SAY 7 284,16876

2019 YILI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Makine Mühendisliği SAY 8 298,50146

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Makine Mühendisliği SAY 6 310,23303

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Makine Mühendisliği SAY 7 296,25101

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği SAY 10 323,40460

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 5 302,39154

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