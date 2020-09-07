DGS Makine Mühendisliği taban puanları 2020 açıklandı mı? Makine Mühendisliği başarı sıralaması nedir?
Binlerce adayın yakından takip ettiği konular arasında yer alan DGS sonuçları bugün açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, DGS Makine Mühendisliği taban puanları öğrenmek istiyor. Adaylar bu sınavla beraber 2 yıllık eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimi ile tamamlayacak. Peki, DGS Makine Mühendisliği taban puanları açıklandı mı?
DGS Makine Mühendisliği taban puanları hakkında detayları bilgi almak isteyen kişiler aramalarını hızlandırdı. 9 Ağustos Pazar günü gerçekleşen sınavda toplamda 389 bin aday katılım sağladı.Sınav sonuçlarının açıklanması ile puanlarına erişen adaylar DGS Makine Mühendisliği taban puanları açıklandı mı? sorusunu soruyor.
DGS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
DGS Makine Mühendisliği taban puanları henüz açıklanmadı. Resmi kaynaklardan detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.
2019 YILINDA DGS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI NASILDI?
Geçen yıl yayınlanan listeye göre Makine Mühendisliği bulunan üniversitelerin taban puanları şu şekildeydi;
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Makine Mühendisliği SAY 9 270,86039
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği SAY 9 280,16690
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği SAY 7 284,16876
2019 YILI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Makine Mühendisliği SAY 8 298,50146
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Makine Mühendisliği SAY 6 310,23303
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Makine Mühendisliği SAY 7 296,25101
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği SAY 10 323,40460
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 5 302,39154