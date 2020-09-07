DGS hukuk başarı sıralaması nedir? 2020 DGS ile adaletten hukuka geçiş taban puanları ve sıralaması

2020 DGS ile adaletten hukuka geçiş taban puanları ve sıralaması araştırılıyor. DGS sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. Adalet bölümü mezunu olup hukuk bölümüne geçmek isteyenler başarı sıralamaları ve puanları ile hangi üniversiteye yerleşebileceklerini öğrenmek istiyor. Peki, DGS ile adaletten hukuka geçiş taban puanları ve sıralaması açıklandı mı?

DGS HUKUK BAŞARI SIRALAMASI NEDİR?

DGS hukuk başarı sıralaması 2020 henüz açıklanmadı. Başarı sıralamalarının açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

DGS HUKUK TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 DGS ile adaletten hukuka geçiş taban puanları ve sıralaması henüz açıklanmadı. Tercih kılavuzunun açıklanması halinde başarı sıralamaları haberimiz içerisine eklenecektir. 2019 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar listesinde yer alan bazı üniversitelerin sıralama ve puan durumu şu şekilde:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 5 5 0 305,75806 317,62300

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 10 10 0 306,01375 319,65259

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 305,71492 305,71492

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 12 12 0 326,27809 338,95705

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 309,97246 309,97246

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA 11 11 0 297,89674 301,42457

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 10 10 0 305,77384 313,05901

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 11 11 0 291,37191 298,74128

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 10 10 0 304,93181 326,68234

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