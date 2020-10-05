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  • Bakan Selçuk müjdeyi verdi: 12 Ekim'de tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıfları eğitime açıyoruz
05 Ekim 2020 Pazartesi 22:37 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk müjdeyi verdi: 12 Ekim'de tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıfları eğitime açıyoruz

Bakan Selçuk müjdeyi verdi: 12 Ekim'de tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıfları eğitime açıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yüz yüze eğitim hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan "#okullaracılıyor" etiketi ile yaptığı paylaşımda, okullarda daha çok öğrenciyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin yarın saat 11.00'de basın açıklaması yapacak.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık/<a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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