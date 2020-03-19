ATA AÖF sınav tarihi ne zaman? 2020 ATA AÖF sınavı ertelendi mi? Atatürk Üniversitesi'nden açıklama geldi

Türkiye’de corona virüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin, sınav takvimini güncellemesinin ardından gözler Atatürk Üniversitesi’ne çevrildi. 2020 ATA AÖF Bahar Dönemi sınavı ertelenecek mi? sorusu büyük merak uyandırıyor. ATA AÖF vize sınavlarının 28-29 Mart'ta yapılması planlanmıştı. Sınavın ertelenme durumuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir açıklama gelmemişti.



ÖSYM'nin ardından Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden de resmi açıklama geldi.

"Koronavirüs salgınına karşı ülkemiz genelinde alınan tedbirler kapsamında, 28-29 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Fakültemiz Ara (Vize) Sınavları ertelenmiştir. Gelişmeler doğrultusunda yeni vize tarihleri belirlenerek öğrencilerimize duyurulacaktır."

Güncel sınav tarihlerine önümüzdeki günlerde haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.