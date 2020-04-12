ATA AÖF sınav takvimi açıklandı mı? ATA AÖF vize sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

ATA AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Corona virüs önlemleri çerçevesinde üniversiteler bahar dönemi için yüz yüze eğitime ara verme kararı alınmıştı. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen birçok sınav tarihi de ertelendi. ATA AÖF sınav takvimi ise yine bu karara paralel olarak yeniden belirlendi. Detaylar haberimizde…

ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi ertelenen Açık Öğretim vize sınavları hakkında açıklamalarda bulundu. YÖK ile yapılan görüşmeler neticesinde ATA AÖF bahar dönemi sınavlarının online olarak yapılmasına karar verildi. Vize sınav tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi, sınav tarihleri ilerleyen günlerde belli olacak. ATA AÖF ATA AÖF sınav takvimi ile ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde;

2020 ATA AÖF SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sınav takvimi güncel şekilde henüz açıklanmadı. Bahar dönemi sınavları online olarak yapılacak. Mevcut takvim ise şu şekilde;

Ara vize sınav tarihi (henüz açıklanmadı)

Final sınav tarihi 16-17 Mayıs 2020

Bütünleme sınavı 27-28 Haziran 2020

2019-2020 Mezuniyet üç ders sınavı 25 Temmuz 2020

ATA AÖF SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER

Öğrenciler ATA AÖF bahar dönemi sınavına girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistem (OBS) üzerinden çıkardıkları Sınav Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi getirmek zorundalar. Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi de fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi yerine geçebilecek.