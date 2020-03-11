AÖL sınav tarihleri ertelendi mi? AÖL sınav tarihleri ne zaman? İşte AÖL sınav takvimi!

AÖL sınav tarihleri ne zaman? Liseyi dışarıdan okumak isteyen vatandaşlar yoğun bir şekilde konuyu araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinde sınav takvimini yayınladı. Peki, AÖL 2.dönem sınav tarihleri ne zaman yapılacak? Açık öğretim lisesi sınav takvimi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖL sınav tarihleri MEB’in resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

MEB takvimine göre dönem sonu sınavları 21-22 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınav giriş belgelerinin sistem üzerinden yayınlanma tarihi ise 18 Mart 2020 Çarşamba olarak belirlendi. 2. dönem sonu sınav sonuçları 17 Nisan 2020 tarihinde duyurulacak

3.DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

3. Dönem kayıt yenileme işlemleri: 20 Nisan - 11 Mayıs 2020

2019-2020 AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri 20 Nisan-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. 2019-2020 AÖL 3. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 21 Nisan-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2019-2020 AÖL 3. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanacak. 2019-2020 AÖL 3. Dönem Sonu Sınavı 4-5 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak olup sonuçlar 27 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

YURT DIŞI SINAVLARI ERTELENDİ

AÖL'ün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Açık Öğretim Kurumları yurt dışı sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. Kurumdan yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

21-22 Mart 2020 tarihlerinde Azerbaycan'ın Bakü, Katar'ın Doha, Kuveyt'in Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa ile Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavları ertelenmiştir.