AÖL sınav tarihleri 2020 açıklandı mı? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL sınav tarihleri, binlerce aday tarafından merak ediliyor. AÖL sınavlarının geçtiğimiz hafta sonu 5 ve 6 Aralık'ta yapılması bekleniyordu. Ancak MEB, öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelediğini duyurmuştu. Peki, AÖL sınav tarihleri 2020 açıklandı mı?

AÖL SINAV TARİHLERİ 2020 AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav tarihleri henüz açıklanmadı. AÖL sınav tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

Açık Öğretim Lisesi sınavlarının durumuyla ilgili https://aol.meb.gov.tr/ ekranından yapılan açıklamada AÖL 1. Dönem sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olacağı bilgisi verildi.

AÖL KAYIT YENİLEMELERİ NE ZAMAN?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme tarihleri belli oldu. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 2. dönem AÖL kayıt yenileme işlemleri 4-31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler katılım ücretini ödeyerek AÖL kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecekler.

AÖL TAKVİMİ 2021