AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınavları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılan konuların arasında yer alıyor. AÖL, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir uzaktan eğitim sistemidir. AÖL ile binlerce kişi ortaöğretim seviyesine kadar eğitim alabilmektedir. Yeni dönem kayıtlarının 2 Mayıs-14 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan AÖL’ün henüz 6-7 Nisan sınavlarının soru cevap kâğıtları ve sonuçları açıklanmadı. AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı haberimizin detaylarında…

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınavlarının ilk oturumu 6 Nisan'da 09.30’da ikinci oturumu ise 6 Nisan 14.00’te yapıldı. Son oturumu ise 7 Nisan 14.00’te düzenlendi. AÖL soru ve cevapları henüz açıklanmazken MEB’den AÖL sonuç tarihi de geldi. MEB takvimine göre AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. AÖL 2. dönem sınav sonuçları 30 Nisan 2019 tarihinde belli olacak.

AÖL 3. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Açıktan lise eğitimine devam eden öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre 2018 - 2019 AÖL 3. Dönem kayıtları 2 Mayıs - 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 02 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Mayıs 2019

3. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Temmuz 2019

III. DÖNEM SONU SINAVLARI: 06 Temmuz 2019 Cumartesi - 07 Temmuz 2019 Pazar

KİMLER KAYIT YENİLEME YAPTIRACAK?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar III. Dönem sınavına katılamaz. Başvurular, il ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine yapılacak.

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.

Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme işleminiz yapılarak öğrencilik durumunuzu sistem üzerinde “Aktif” hale geldikten sonra iletişim bilgilerinizi (Telefon, adres) ve sınava girmek istediğiniz il/ilçe merkezini mutlaka güncelleyiniz. Kayıt yenileme ücretini yatırdıktan en geç bir iş günü sonra öğrencilik durumunuz kayıt yenilediğiniz dönem için aktif olmamış ise / kayıt yenile işleminiz yapılmamış ise kayıt yenile işleminizi yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ediniz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ NEDİR?

Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler. Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır.

KİMLER AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KAYIT OLABİLİR?

İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler

Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.

Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için:

En az 8 dönem öğrenim görmesi,

Toplam kredisinin asgari 192 olması,

Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır. Türkiye’de yüz binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.