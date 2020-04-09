AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? AÖF vize sınavları kaç gün sürecek?

AÖF bahar dönemi vize sınavları yaklaşıyor. Sınavın ertelenip ertelenmeyeceği konusu geçtiğimiz hafta netlik kazanmıştı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı sınavların belli tarihlerde internet tabanlı ortamlarda yapılacağını duyurmuştu. AÖF öğrencileri sınavlara ne zaman ve nasıl katılacaklarını öğrenmek istiyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

AÖF VİZE SINAVLARI TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde erişime açılacaktır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.

AÖF VİZE SINAVLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Tüm derslerin sınavlarına aynı anda girilmesi zorunluluğu bulunmuyor. Karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alacak. Bu derslerden hangisini seçerseniz onun sınavı başlayacak. Kalan derslerin 7 Mayıs'a kadar girilmesi gerekiyor.

AÖF SINAV SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecektir. Gerekli teknolojik altyapıya sahip değilseniz, çağrı merkezinden 6-7-8 Nisan 2020 tarihlerinde randevu alarak, istediğiniz herhangi bir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürosunda, internet ortamında yapılacak sınava girebilirsiniz.

Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Sınav sistemimiz 18 Nisan – 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 20 gün boyunca sizlerin erişimine açık olacaktır. Bu 20 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.

Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.

Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tabi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir. Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.