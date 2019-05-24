ALES sonuçları açıklandı! 2019 ALES sınav sonuçları sorgulama

ALES sonuçları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. ALES sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen sınav 5 Mayıs’ta yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. ÖSYM yayınladığı takvim içerisinde sonuçlar için 30 Mayıs tarihine işaret etmiş. ALES sonuçları 24 Mayıs itibari ile erişime açıldı. Adaylar, ALES sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilirler.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları erişime açıldı. ÖSYM daha önce yaptığı açıklamada sonuçların 30 Mayıs'ta açıklanacağını duyurmuştu.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

ALES'TE HANGİ KONULAR SORULUR?

Sınavlarda adaylara sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav Türkçe olacaktır. Her iki bölüm tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretleyeceklerdir. Sınavda uygulanacak testin sözel bölümünde 50’şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır; sayısal bölümünde ise 50’şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır. Bütün adaylar, iki testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda en az 100 soru cevaplandırmış olacaklardır.

Ağırlıklı puanlara göre testlerin ağırlıkları tabloda yer almaktadır. Adaylar isterlerse bütün testleri cevaplandırabileceklerdir. Sayısal test adayların temel matematiksel işlemler matematiksel ilişkilerden yararlanma, tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecek. Adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerileri ölçülecek.

Sözel testlerde sözcükte, cümlede ve parçada anlam, cümle ve metni tamamlama, kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altında yer alan sorulardan oluşacak. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.