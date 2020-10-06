  • $7,7517
  • 9,1402
  • 476.005
  • 1164.08
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Eğitim
  • 6. ve 7. sınıflar okula gidecek mi? Haftaya 6. ve 7. sınıflar açılıyor mu?
06 Ekim 2020 Salı 10:12 | Son Güncelleme:

6. ve 7. sınıflar okula gidecek mi? Haftaya 6. ve 7. sınıflar açılıyor mu?

6. ve 7. sınıflar okula gidecek mi" Haftaya 6. ve 7. sınıflar açılıyor mu"

Okulların açılma durumu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Okullarda yüz yüze eğitim seyreltilmiş ve kademeli bir şekilde okul öncesi ve 1. sınıflar için başlamıştı. 5 Ekim itibari ile meslek liseleri de yüz yüze eğitime başladı. Dün yapılan açıklamalardan sonra gözler 6. ve 7. sınıfların durumuna çevrildi. Peki, 6. ve 7. sınıflar okula gidecek mi?

6. ve 7. sınıfların durumu binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Okullarsa yüz yüze eğitimin kapsamı genişletiliyor. Yapılan yeni açıklamalara göre, tüm ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Peki, 6. ve 7. sınıflar okula gidecek mi? Haftaya 6. ve 7. sınıflar açılıyor mu?

6. VE 7. SINIFLAR OKULA GİDECEK Mİ?

Yüz yüze eğitim kapsamına alınan sınıflar arasında 6. ve 7. sınıflar bulunmuyor. 6. ve 7. sınıflar ile ilgili bir gelişme olması durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.

HANGİ SINIFLAR, NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı paylaşımda "Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.

Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı.

2. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 2. sınıfların okula başlama tarihi belli oldu!

8. ve 12. sınıflar okula gidecek mi, ne zaman? İşte 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlama tarihi...
<p>Evli ve iki çocuk babası Cem Özer'in bir takipçisine uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz ettiği

Özel fotoğrafları ifşa olan Cem Özer'den açıklama geldi!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Diyarbakır'da 2 ton 628 kilogram esrar ele geçirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.