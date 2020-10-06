6. ve 7. sınıflar okula gidecek mi? Haftaya 6. ve 7. sınıflar açılıyor mu?
Okulların açılma durumu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Okullarda yüz yüze eğitim seyreltilmiş ve kademeli bir şekilde okul öncesi ve 1. sınıflar için başlamıştı. 5 Ekim itibari ile meslek liseleri de yüz yüze eğitime başladı. Dün yapılan açıklamalardan sonra gözler 6. ve 7. sınıfların durumuna çevrildi. Peki, 6. ve 7. sınıflar okula gidecek mi?
6. ve 7. sınıfların durumu binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Okullarsa yüz yüze eğitimin kapsamı genişletiliyor. Yapılan yeni açıklamalara göre, tüm ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Peki, 6. ve 7. sınıflar okula gidecek mi? Haftaya 6. ve 7. sınıflar açılıyor mu?
6. VE 7. SINIFLAR OKULA GİDECEK Mİ?
Yüz yüze eğitim kapsamına alınan sınıflar arasında 6. ve 7. sınıflar bulunmuyor. 6. ve 7. sınıflar ile ilgili bir gelişme olması durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.
HANGİ SINIFLAR, NE ZAMAN AÇILIYOR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı paylaşımda "Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.
Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı.