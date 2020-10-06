5. sınıflar ne zaman okula başlayacak, açıklandı mı? 5. sınıflar ne zaman açılacak 2020?

Okullarda yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi. Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok. 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz." dedi. Peki, 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak, açıklandı mı?

5. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Yüz yüze eğitim kapsamına alınan sınıflar arasında 5. sınıflar yer almadı. 5. sınıflar ile ilgili bir gelişme olması durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.

HANGİ SINIFLAR, NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı paylaşımda "Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.

Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı.

6. ve 7. sınıflar okula gidecek mi? Haftaya 6. ve 7. sınıflar açılıyor mu?

8. ve 12. sınıflar okula gidecek mi, ne zaman? İşte 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlama tarihi...

2. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 2. sınıfların okula başlama tarihi belli oldu!