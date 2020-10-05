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  • 8. ve 12. sınıflar okula gidecek mi? 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
05 Ekim 2020 Pazartesi 17:22 | Son Güncelleme:

8. ve 12. sınıflar okula gidecek mi? 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

8. ve 12. sınıflar okula gidecek mi" 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak"

8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yüz yüze eğitimin de görüşülmesi bekleniyor. Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamasında "Muhtemelen 2'nci sınıflar 8 ve 12'ler için bununla ilgili Bilim Kurulunun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız." demişti.

Yüz yüze eğitim açıklamaları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda okul öncesi ve 1. sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. Diğer sınıflar ise uzaktan eğitime devam ediyor. Vatandaşlar sınava hazırlanan 8. ve 12. sınıfların ne zaman okula başlayacağını araştırıyor. Peki, 8. ve 12. sınıflar okula gidecek mi? 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

8. VE 12. SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Açıklama gelmesi halinde haberimizin içerisine eklenecektir.

8. VE 12. SINIFLAR OKULA GİDECEK Mİ?

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisi gündeme alınmış olunur. Bilim Kurulunun daha önce de düşündüğü hazırlık, 1 ve 2'nci sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2'nci sınıflar 8 ve 12'ler için bununla ilgili Bilim Kurulunun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta daha net bir karar alma sürecine gelinirse zaten açıklanmış olur." demişti.

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