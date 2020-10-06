Ziya Selçuk ne zaman açıklama yapacak? Okullar ne zaman ve nasıl açılıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Dünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimin kapsamının genişletildiğini duyurdu. Yüz yüze eğitimin detayları bugün Bakan Selçuk tarafından açıklanacak. Peki, Ziya Selçuk ne zaman açıklama yapacak?

ZİYA SELÇUK NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Ziya Selçuk bugün saat 11:00'de okulların açılmasına ilişkin detayları açıklayacak. Yüz yüze eğitimde alınan yeni önlemler ve eğitimin nasıl uygulanacağı aktarılacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı paylaşımda "Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.

Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı.