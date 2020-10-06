  • $7,7517
  • 9,1402
  • 476.005
  • 1164.08
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Eğitim
  • Ziya Selçuk ne zaman açıklama yapacak? Okullar ne zaman ve nasıl açılıyor?
06 Ekim 2020 Salı 09:50 | Son Güncelleme:

Ziya Selçuk ne zaman açıklama yapacak? Okullar ne zaman ve nasıl açılıyor?

Ziya Selçuk ne zaman açıklama yapacak" Okullar ne zaman ve nasıl açılıyor"

Dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete seslendi. Başkan Erdoğan, yüz yüze eğitimin kapsamının genişletildiğini duyurdu. Akabinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Ziya Selçuk hangi sınıfların okula gideceğini açıkladı. Detayların bugün Bakan Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor. Peki, Ziya Selçuk ne zaman açıklama yapacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Dünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimin kapsamının genişletildiğini duyurdu. Yüz yüze eğitimin detayları bugün Bakan Selçuk tarafından açıklanacak. Peki, Ziya Selçuk ne zaman açıklama yapacak?

ZİYA SELÇUK NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Ziya Selçuk bugün saat 11:00'de okulların açılmasına ilişkin detayları açıklayacak. Yüz yüze eğitimde alınan yeni önlemler ve eğitimin nasıl uygulanacağı aktarılacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı paylaşımda "Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.

Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı.

<p>Evli ve iki çocuk babası Cem Özer'in bir takipçisine uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz ettiği

Özel fotoğrafları ifşa olan Cem Özer'den açıklama geldi!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Diyarbakır'da 2 ton 628 kilogram esrar ele geçirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.