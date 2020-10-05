İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin okula ne zaman gideceği merak konusu oldu. Bu sene ilkokula yeni başlayan 1. sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitim seyreltilmiş bir şekilde 21 Eylül'de başlamıştı. 5 Ekim'den itibaren ise mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yüz yüze eğitim başladı. Peki, 2. sınıflar okula gidecek mi? 2. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

2. SINIFLAR OKULA GİDECEK Mİ?

1. sınıfların ardından 2. sınıf öğrencilerinin okulda yüz yüze eğitime ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yakın dönemde 2. sınıfların da okula gitmelerine yönelik karar alınması ve kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2. sınıflara ilişkin açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

HANGİ SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİM ALIYOR?

21 Eylül'den itibaren okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri belirlenen gün ve saatlerde okula gidiyor.

5 Ekim'den itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.