6. sınıflar ne zaman açılacak? 6. sınıflar 2 Kasım'da okula gidecek mi?

Kademelendirilmiş ve seyreltilmiş yüz yüze eğitime dahil edilmeyen 6. sınıflar uzaktan sistemle derslerini takip ediyorlar. 2 Kasım'da okula başlayacak olan sınıfları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. 6. sınıflar ile ilgili alınan güncel karar da belirlendi.

6. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

6. sınıflar 2 Kasım'da okula başlayacak olan sınıf gruplarına dahil edilmedi.

6. sınıfların ne zaman okula başlayacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin gelişme olması durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında 2 Kasım'da okula başlayacak olan sınıfları ise şu sözlerle duyurdu:

"Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz."

OKULLAR KAÇ GÜN AÇIK?

İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise hazırlık sınıflarıve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8. sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.

5. sınıflar ne zaman açılacak? 2 Kasım'da 5. sınıflar okula gidecek mi?

11. sınıflar açılacak mı, ne zaman açılacak? 2 Kasım'da 11. sınıflar okula gidecek mi?

7. sınıflar ne zaman açılacak? 7. sınıflar okula gidecek mi?