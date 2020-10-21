5. sınıflar ne zaman açılacak? 2 Kasım'da 5. sınıflar okula gidecek mi?

Uzaktan eğitim sistemi ile ders takibi yapan 5. sınıflar için yüz yüze eğitim tarihi duyuruldu. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. sınıflara müjdeyi verdi. Yüz yüze eğitime devam eden sınıflar arasında 5. sınıflar da katılıyor.

5. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

5. sınıflar 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime geçiş yapacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen haberi şu sözlerle duyurdu:

"Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz."

OKULLAR KAÇ GÜN AÇIK?

İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise hazırlık sınıflarıve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8. sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.