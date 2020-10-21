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21 Ekim 2020 Çarşamba 09:15 | Son Güncelleme:

7. sınıflar ne zaman açılacak? 7. sınıflar okula gidecek mi?

7. sınıflar ne zaman açılacak" 7. sınıflar okula gidecek mi"

7. sınıflar uzaktan eğitim sistemiyle ders takibi yapıyorlar. Yüz yüze eğitimin kapsamı bir kez daha genişletiliyor. Bir önceki kararda 7. sınıflar okula gitmiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada okula gidecek olan sınıf gruplarını duyurdu. Böylelikle 7. sınıflar için de akıbet belirlendi.

Uzaktan eğitim sistemiyle ders takibi yapan 7. sınıflar yüz yüze eğitime dahil edilmemişti. 7. sınıflar için alınan karar son yapılan kabine toplantısı sonrası belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Kasım'da okula başlayacak olan sınıf gruplarını açıkladı.

7. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Alınan son karara göre 2 Kasım'da yüz yüze eğitime geçiş yapacak olan sınıflar arasında 7. sınıflar bulunmuyor.

7. sınıfların ne zaman açılacağına dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama gelmesi durumunda güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DETAYLARI

Öğrenciler haftanın 2 günü okulda olacak. Sınıf mevcudu gruplara ayrılarak azaltılacak. Çocukların okulda kalma süreleri de azaltılacak. Tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için ayrıntılar bu hafta içi paylaşılacak.

Veli rızası kapsamında isteyenler gönderecek, istemeyenlere esneklik sayılacak. Öğrenciler devamsız sayılmayacak. Öğrencinin uzaktan eğitimle eğitime devam etmesi gerekiyor.

Köy okullarında ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıfları açılıyor. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullar açık kalacak. Koşullara uygun olmayan okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ile devam edecek. TRT ve EBA Tv'de ki tüm yayınlar günde 3 kez tekrar ediliyor.

EBA'da ders anlatımları ve diğer bölümler de öğrencilerin hizmetinde olmaya devam edecek.

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