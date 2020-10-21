11. sınıflar açılacak mı, ne zaman açılacak? 2 Kasım'da 11. sınıflar okula gidecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 Kasım'da yüz yüze eğitime geçiş yapacak olan sınıf gruplarını duyurdu. 11. sınıflar 12 Ekim'de okula başlatılan başlatılan sınıf gruplarına dahil edilmemişti. Uzaktan eğitim sistemiyle ders takibi yapan 11. sınıflar için karar beli oldu.

11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

11. sınıfların ne zaman açılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 12 Ekim'de 2,3,4,5,8 ve 12. sınıflar okula başladı.

11. sınıflar mevcut durumda okula gitmeyecek. Konuya ilişkin son dakika açıklaması olması durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DETAYLARI

Öğrenciler haftanın 2 günü okulda olacak. Sınıf mevcudu gruplara ayrılarak azaltılacak. Çocukların okulda kalma süreleri de azaltılacak. Tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için ayrıntılar bu hafta içi paylaşılacak.

Veli rızası kapsamında isteyenler gönderecek, istemeyenlere esneklik sayılacak. Öğrenciler devamsız sayılmayacak. Öğrencinin uzaktan eğitimle eğitime devam etmesi gerekiyor.

Köy okullarında ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıfları açılıyor. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullar açık kalacak. Koşullara uygun olmayan okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ile devam edecek. TRT ve EBA Tv'de ki tüm yayınlar günde 3 kez tekrar ediliyor.

EBA'da ders anlatımları ve diğer bölümler de öğrencilerin hizmetinde olmaya devam edecek.

5. sınıflar ne zaman açılacak? 2 Kasım'da 5. sınıflar okula gidecek mi?

7. sınıflar ne zaman açılacak? 7. sınıflar okula gidecek mi?