6, 7, 10 ve 11. sınıflar okula başlıyor mu? 23 Kasım'da okulların tamamı açılacak mı?

6, 7, 10 ve 11. sınıfların ne zaman okula başlayacağı merak konusu oldu. Okullarda yüz yüze eğitim kademeli bir şekilde başlatılmıştı. okul öncesi ve 1. sınıflarla başlayan yüz yüze eğitim ilkokul, 8. sınıf ve 12. sınıflarla devam etti. Son olarak 5. sınıflar ve 9. sınıflar açıldı. Şimdi gözler 6, 7, 10 ve 11. sınıflara çevrildi. Peki, 23 Kasım'da okulların tamamı açılacak mı?

23 KASIM'DA OKULLARIN TAMAMI AÇILACAK MI?

6, 7, 10 ve 11. sınıfların ne zaman okula ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Salgının seyrine bakılarak diğer sınıfların da yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağı ve ne zaman başlanacağı açıklanacak. Konu ile ilgili açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

BAKAN ZİYA SELÇUK AÇIKLAMALARI

Öğrenciler haftanın 2 günü okulda olacak. Sınıf mevcudu gruplara ayrılarak azaltılacak. Çocukların okulda kalma süreleri de azaltılacak. Tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için ayrıntılar bu hafta içi paylaşılacak.

Veli rızası kapsamında isteyenler gönderecek, istemeyenlere esneklik sayılacak. Öğrenciler devamsız sayılmayacak. Öğrencinin uzaktan eğitimle eğitime devam etmesi gerekiyor.

Köy okullarında ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıfları açılıyor. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullar açık kalacak. Koşullara uygun olmayan okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ile devam edecek. TRT ve EBA Tv'de ki tüm yayınlar günde 3 kez tekrar ediliyor.

EBA'da ders anlatımları ve diğer bölümler de öğrencilerin hizmetinde olmaya devam edecek.