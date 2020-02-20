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  3. 2020 YÖKDİL tarihleri: YÖLDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL giriş belgesi (yerleri) açıklandı mı?

2020 YÖKDİL tarihleri: YÖLDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL giriş belgesi (yerleri) açıklandı mı?

2020 YÖKDİL tarihleri: YÖLDİL sınavı ne zaman" YÖKDİL giriş belgesi (yerleri) açıklandı mı"

2020 YÖKDİL için geri sayım başladı. YÖKDİL giriş belgesi (yerleri) açıklandı mı? sorusunun yanıtı adaylar tarafından merak ediliyor. 8-16 Ocak 2020 tarihlerinde başvurularını gerçekleştirenler heyecanla sınav tarihini bekliyor. Adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Detaylar haberimizde...

YÖKDİL sınavı, yoğun ilgi görüyor. YÖKDİL giriş belgesi (yerleri) açıklandı mı? sorusunun yanıtı sınava girecek adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Başvurularını 8-16 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştiren adaylar sınavın ne zaman yapılacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan YÖKDİL tarihleri haberimizde..

YÖKDİL TARİHLERİ 2020

YÖKDİL sınav tarihi: 1 Mart 2020, saat 10:15

YÖKDİL sonuç tarihi: 26 Mart 2020

YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

YÖKDİL giriş belgeleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından belgelerin erişime açılması halinde haberimize eklenecektir.

YÖKDİL HAKKINDA

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında imzalanan protokol uyarınca, ÖSYM tarafından yapılacaktır. 

Sınav, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla; İlkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılacaktır.


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