20 bin ek atama ne zaman olacak? 20 bin ek öğretmen ataması şartları ne?

20 bin ek atama ne zaman olacak? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen alımlarında 20 bin ek atama müjdesini geçtiğimiz aylarda vermişti. Bakan Selçuk’un bu açıklamasının ardından adaylar heyecanla Milli Eğitim Bakanlığı tarafın yayınlanacak olan sözleşmeli öğretmen ek atama kılavuzunu beklemeye başladılar. 20 bin ek atama hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

20 BİN EK ATAMA NE ZAMAN OLACAK?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Gençlerin beklentileri var. Biz de bu konuda son derece büyük bir gayret sarf ediyoruz. Ben burada sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Maliye Bakanımıza özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem 20 bin ek atama daha gelecek inşallah.” dedi.

Henüz ek atama kılavuzu yayınlanmadı. Bu kılavuz içerisinden kontenjanlar da yer alacak.

20 BİN EK ÖĞRETMEN ATAMASI ŞARTLARI NE?



2020 atamaları ile ilgili kılavuz henüz yayınlanmadı. 2019 yılı ek atamalarında istenilen şartlar şunlardı;:

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

1.6. 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.