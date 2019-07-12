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Yunanistan muhalif Juan Guaido'yu Venezuela devlet başkanı olarak tanıdı!

Yunanistan muhalif Juan Guaido'yu Venezuela devlet başkanı olarak tanıdı!

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Juan Guaido'yu Venezuela'nın devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin (AB) ortak pozisyonu çerçevesinde Ulusal Meclis Başkanı Guaido'yu Venezuela'nın devlet başkanı olarak tanıdığı" bildirildi. Venezuela'da siyasi, barışçıl ve demokratik bir çözüm çağrısı yapılan açıklamada, AB'nin çözüm çabalarının desteklendiği belirtildi.

VENEZUELA'DAKİ GELİŞMELER

Yıllardır ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.Muhalifler çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili, ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı. Olayların ardından başlatılan soruşturmalar sonucunda bazı muhalif milletvekilleri tutuklanırken, bir kısmı da Avrupa ve bölge ülkelerinin büyükelçiliklerine kaçmıştı.

(AA)

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