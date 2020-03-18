'Yunan vuruyor, Türkiye yara sarıyor'

Örgüt, “Yunan güvenlik güçleri mültecileri gözaltına alıyor, şiddet uyguluyor, cinsel saldırıda bulunuyor, soyuyor ve Türkiye’ye geri götürüyor. Türk köylüleri ise sığınmacılara destek sağlıyor” açıklamasını yaptı. “Avrupa Birliği, Yunanistan’ın aşırı güç kullandığı güvenlik kalkanı arkasına saklanıyor ve mültecilere bilerek destek olmuyor” diyen araştırmacı Nadia Hardman, “AB bu insanları korumalı ve onları döven, soyan, şiddet uygulayan insanlara destek vermemeli” dedi.