Yunan sınırına desteğe gitmişti... Başkan Erdoğan'la görüşme öncesi Türkiye açıklaması: Diyaloğa hazırız

Charles Michel, Başkan Erdoğan ile Brüksel’de yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bu akşam Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatının uygulanması, güvenlik ve bölgede istikrarın sağlanması gibi konuların masada olacağını söyleyen Michel, "Farklı konularda farklı görüşlerimiz var. Bu nedenle farklı sorunlarımızın üstesinden gelebilmemiz için dürüst ve açık bir diyalog önemli." dedi.

Michel, "Bu akşam Türkiye ile diyalog kurmaya hazırız." diye konuştu.