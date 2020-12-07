Yunan barbarlığı böyle görüntülendi: Ege Denizi'nde zulüm

Yunan askerleri Ege Denizi'nde insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Askerlerin, Ege’de sahil güvenlik gemisiyle açık denize getirdikleri düzensiz göçmenleri, bir lastik bota bindirerek ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

TRT Haber'de yer alan haberde İleryoz Adası doğusunda Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından taşınan düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye düşürecek şekilde lastik botla açık denize bırakıldığı dakikalar insansız hava aracı tarafından dakika dakika kaydedildi.

HAZİRANDA KAYDEDİLDİ

Haziran ayında bir Yunan Sahil Güvenlik botu, İleryoz Adası doğusunda bir lastik botu beraberinde bölgeye getirdi. Sahil Güvenlik gemisindeki göçmenlerin hepsi tek tek lastik bota alındı.

Yunan askerleri burada onlarca insanı açık denizde ölüme terk etti.

Göçmenlerin yardımına, Sahil Güvenlik unsurları yetişti.