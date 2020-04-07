Yemen'de BAE destekli güçler Suudi Arabistan'ın hükümet güçlerine gönderdiği mühimmatı alıkoydu

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı güçler, Beyda vilayetindeki hükümet güçlerine destek için Suudi Arabistan tarafından gönderilen askeri mühimmatın bulunduğu konvoyu alıkoydu.

Beyda'da İran destekli Husilerle şiddetli çatışmalara giren hükümet güçlerine askeri destek için gönderilen konvoyda 16 araç bulunduğu kaydedildi.

Güney Geçiş Konseyinden ise söz konusu duruma ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 23 Mart'ta Yemen'de çatışan taraflara yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ihtimaline karşılık tüm saldırıları durdurma çağrısı yapmış, Yemen hükümeti ile Husiler de ateşkes çağrısına olumlu yanıt vermişti. Ancak birçok kentte hala çatışmalar devam ediyor.