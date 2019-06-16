Yargılanan ayrılıkçı Katalanlara siyaset yasağı

Ayrılıkçı Katalanlar ile ilgili davaya bakan Madrid’deki Yüksek Mahkeme, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras’ın Avrupa parlamenteri olarak mazbatasını almasını ve yemin etmesini engelledi. Mahkeme, normal şartlarda 17 Haziran Pazartesi günü Madrid’deki İspanyol Meclisi'ne giderek Avrupa parlamenteri olarak mazbatasını alması ve yemin etmesi gereken Junqueras’ın cezaevinden çıkmasına izin vermedi.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAZ

Junqueras’ın Avrupa parlamenteri olarak yemin etmesi halinde dokunulmazlık hakkı alacağını ve bunun davayı etkileyeceğini savunan Yüksek Mahkeme, Katalan siyasetçinin Avrupa parlamenteri olmasının “davanın karar sürecinde geri dönüşü olmayan bir tehlike arz etmesini” gerekçe olarak gösterdi. Katalonya’daki yasa dışı referandum ve Katalan parlamentosunun aldığı tek taraflı bağımsızlık kararının ardından Belçika’ya kaçan Katalan liderler için de arama ve tutuklama emri bulunuyor.

VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLEN HDP'LİLERİ HATIRLATTI

Geçtiğimiz ay İspanya’da Katalonya Özerk Yönetimi’ni bağımsızlık referandumuna taşıdıkları için ‘isyan’ suçlamasıyla tutuklu yargılanan dört Katalan siyasetçinin 28 Nisan’daki genel seçimlerde elde ettikleri milletvekillikleri askıya alınmıştı. Bu isimler, Katalonya için Birlik (JxCAT) partisi vekillerinden Josep Rull, Jordi Turull ve Jordi Sanchez ile Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Lideri Junqueras’tı. Türkiye’de de HDP açısından benzer bir durum yaşanıyor. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik Anayasa değişikliğinin ardından başlayan polis operasyonları sonucunda aralarında dönemin Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu birçok isim tutuklanırken yedi ismin ise milletvekilliği düşürülmüştü.