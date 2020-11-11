Ya iç savaş ya darbe: Trump Beyaz Saray'dan ayrılmak istemezse ne olacak?

Amerika Birleşik Devletleri 3 Kasım 2020’de tarihinin en olaylı seçimlerinden birini yaşadı. Bir hafta içinde seçim sisteminden kaynaklanan sorunlardan dolayı sonuçların açıklanamaması dünya gündeminde geniş bir yer alırken, 45. ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sürecinde yaptığı açıklamalar ise ülke tarihinde yeni bir durumun da kapısını araladı.

Aksam.com.tr’nin The Economic Times’tan aktardığı habere göre, Joe Biden’ın başkanlık seçimini kazandığının duyurulmasına karşın Trump’ın “savaşmaya devam edeceğini” ifade etmesi, Beyaz Saray’da daha önce hiç akla gelmeyecek senaryoların gündeme taşınmasına neden oldu.

Trump, Beyaz Saray’dan ayrılacak mı?

59. başkanlık seçimlerinde 284 delegeyle Trump’ın önüne geçen Joe Biden’ın 20 Ocak 2021’de Beyaz Saray’da göreve başlaması bekleniyor. Ancak Trump’ın yasal süreci işletmesi ve bazı eyaletlerde seçim sonuçlarına itirazları sürecek. Bunun yanında Trump, oyların çalındığına dair iddialarını da sürdürüyor.

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ABD’de iç savaş yaşanır mı?

Uzmanlar, iç savaş ihtimalini uzak görse de silahlanma artışındaki dikkat çekici seviye, güvenlik riskini artırıyor. ABD tarihinde hiçbir başkan yasal ve barışçıl yolların dışına çıkmamıştı. Trump’ın “seçimde hukuksuzluk” iddialarına kanıt sunamaması bir yana, ne yapacağı ise merak konusu…

Beyaz Saray darbe tehdidi altında mı?

Joe Biden’a “Trump’ın Beyaz Saray’ı terk etmemesi durumunda ne yapacağına” ilişkin soru yöneltildiğinde, ABD ordusunu işaret etmişti. ABD anayasası, iktidarı devretmeyi reddeden bir başkanın nasıl görevden alınacağına dair hiçbir şey söylemese de Trump’ın partisinin baskısıyla karşılaşması muhtemel görülüyor.

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ABD Genelkurmayı, yaşananlara nasıl bakıyor?

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, başkanlık seçimleri ışığında yaşanan “darbe” tartışmalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Herhangi bir huzursuzluk anında ABD ordusunun hiçbir rolü olmayacak. Trump’ı Beyaz Saray’dan çıkarmak bizim görevimiz değil.” açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan, “Etrafta Ulusal Muhafız birliklerinin görülmesinin mümkün olduğunu” söyleyen Milley, bunun eyalet valilerinin talebine bağlı olduğunu ifade etmişti.

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