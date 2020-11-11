ABD yargısı harekete geçti... Seçim yolsuzluğu iddialarına soruşturma

ABD basını, Adalet Bakanı Bill Barr’ın bakanlığındaki yetkililere, 2020 seçimlerinde oylarda yolsuzluk olduğuna dair “sağlam dayanağı olan iddiaları” soruşturma yetkisi verdiğini duyurdu.

4 EYALETTE DAVA



Adalet Bakanı Barr, bakanlıktaki yetkililerin 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerde yolsuzluk yapıldığına dair sağlam dayanağı olan iddiaları soruşturmaları için bildiri yayımladı. Bill Barr, söz konusu bildiride, “Bir eyalette seçimin sonucunu etkileme potansiyeli olan güvenilir usulsüzlük suçlamalarına yönelik soruşturma açılabilir” dedi.

Öte yandan, ülkede geçen hafta yapılan seçimlerden Demokrat aday Joe Biden galibiyetle çıkmış ancak Trump özellikle Pennsylvania, Nevada, Georgia ve Wisconsin gibi eyaletlerde postayla oy kullanmada yolsuzluklar olduğu gerekçesiyle çeşitli davalar açmıştı.

BIDEN KABİNESİNDE AĞIRLIK KADINLARDA



ABD’nin seçilmiş yeni Başkanı Joe Biden, ülkenin ilk kadın ve siyahi Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in ardından kabinede de kadınlara önemli görevler vermeye hazırlanıyor. Biden’ın Hazine Bakanlığı için düşündüğü isim 58 yaşındaki Lael Brainard. Brainard, Obama döneminde de Hazine Bakanlığı’nda çalışmıştı. Savunma Bakanlığı için ismi en çok öne çıkan isim Michèle Flournoy. 59 yaşındaki Flournoy, Obama döneminde Savunma Bakanlığı bünyesinde görev almıştı. Dışişleri Bakanı Susan Rice olacak. Rice, ABD’nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi. Adalet Bakanlığı için favori gösterilen isim Sally Yates. 60 yaşındaki Yates, Obama döneminde vekaleten bu görevi yürütmüştü.