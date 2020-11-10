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  • Trump seçimleri mahkemeye taşımak için harekete geçti: Yolsuzluk iddialarına soruşturma
10 Kasım 2020 Salı 10:38 | Son Güncelleme:

Trump seçimleri mahkemeye taşımak için harekete geçti: Yolsuzluk iddialarına soruşturma

Trump seçimleri mahkemeye taşımak için harekete geçti: Yolsuzluk iddialarına soruşturma
DHA

ABD Adalet Bakanı Barr, bakanlığındaki yetkililere, 2020 seçimlerinde oylarda yolsuzluk olduğuna dair "sağlam dayanağı olan iddiaları" soruşturma yetkisi verdi.

ABD basını, Adalet Bakanı Bill Barr'ın bakanlığındaki yetkililere, 2020 seçimlerinde oylarda yolsuzluk olduğuna dair "sağlam dayanağı olan iddiaları" soruşturma yetkisi verdiğini duyurdu.

DHA'da yer alan habere göre, ABD'deki tarihi seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat adayı Joe Biden'ın ipi göğüslemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, seçimleri mahkemeye taşımak için harekete geçti.

Bill Barr, söz konusu bildiride, "Bir eyalette seçimin sonucunu etkileme potansiyeli olan güvenilir usulsüzlük suçlamalarına yönelik soruşturma açılabilir" dedi. Öte yandan, ülkede geçen hafta yapılan seçimlerden Demokrat aday Joe Biden galibiyetle çıkmış ancak Başkan Donald Trump özellikle Pennsylvania, Nevada, Georgia ve Wisconsin gibi eyaletlerde postayla oy kullanmada yolsuzluklar olduğu gerekçesiyle çeşitli davalar açmıştı.

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