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10 Kasım 2020 Salı 21:00 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a mesaj gönderdi

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a mesaj gönderdi
AA

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi kararlı vizyon için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a mesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi kararlı vizyon için teşekkür ederim."
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