Vizon kirpik hayranı Kardashian'lara kötü haber: Vizon çiftliklerindeki hayvanlar koronavirüs mutasyonuna uğradı

Danimarka, Hollanda ve Yunanistan… Vizon çiftliklerinde koronavirüsün mutasyona uğramış bir türünün ortaya çıkması Avrupa’yı harekete geçirdi.

Aksam.com.tr’nin The Sun’dan aktardığı habere göre, Khloe Kardashian’ın da sıkı hayranı olduğu vizon kürkünden yapılan kirpiklerin bir çifti Birleşik Krallık’ta 4 sterlinden satılmaya devam ediyor.

VİRÜS MUTASYONA UĞRADI İNSANLARA BULAŞTI

Önce Danimarka’daki çiftliklerde mutasyona uğrayan virüs daha sonra da tüm Avrupa’ya yayıldı. Hollanda Bilim Kurulu (OMT), ülkedeki bütün çiftliklerin 1 Ocak'tan önce kapatılmasını istedi. Hollanda'da yapılan araştırmalara göre, vizon çiftliklerinde çalışan en az 66 kişiye, hayvanlar tarafından koronavirüs bulaştırıldı.

PANDEMİ DÖNEMİ VİZON ÇİFTLİKLERİ

Kovid-19 salgını döneminde sadece Hollanda da 3 milyon vizon öldürüldü. Danimarka Hükümeti ise 15 milyon vizonun itlaf edilmesine karar verdi.

VİZON KATLİAMININ BAŞINI HOLLANDA ÇEKİYOR

Kürk endüstrisi için kullanılan vizonlar, 100 ile 400 gram arasında bir ağırlığa gelince kafeslerinden alınıp, karbon monoksit gazı verilen kabinlere konularak öldürülüyor.

Hollanda, geçen yıl yaklaşık 2,5 milyon vizon postu ihraç edilirken, Danimarka ve Finlandiya bu kürklerinin en büyük alıcısı durumunda.

KORONAVİRÜS KRİZİNE RAĞMEN SATILIYOR

Virüsün mutasyona uğramasına rağmen üretimine devam edilen vizon kirpikler “doğal”, “zahmetsiz” ve “ince” olarak pazarlanıyor.

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