Kim Kardashian Ermenistan'ın yenilgisi sonrası yorum yağmuruna tutuldu: Seninkiler teslim oldu!

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı ele geçirmesinden saatler sonra Ermenistan Devlet Başkanı Paşinyan; Facebook üzerinden yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul etti.

KIM KARDASHIAN'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Dünyanın gündemi bu iken daha önce yaptığı bağışla ve yorumlarla dikkat çeken Kim Kardashian tatilden bir pozunu paylaştı. Kim'in pozunun altı yine Azeri ve Türk kullanıcıların yorumlarıyla doldu. Sosyal medya kullanıcıları Kardashian'a o çirkin yorumlarını hatırlatarak "Ne oldu paşinyannnn vermiyeceydin ne oldu", "Seninkiler teslim oldu" gibi yorumlarla tepkilerini gösterdi.

Ermeni kökenli ABD vatandaşı Kim Kardashian, Ermenilerin Karabağ’da saldırıya uğradığını iddia etmiş ve açıklamalarıyla tepki çekmişti. Kim Kardashian daha sonra ise Ermenistan'a 1 milyon dolarlık bağış yaptığını açıklamıştı.