Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9919
  • 7,5673
  • 384.978
  • 101267
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Demet Akalın'dan Kim Kardasian'a tepki: Biz barbar değiliz!

Demet Akalın'dan Kim Kardasian'a tepki: Biz barbar değiliz!

Demet Akalın'dan Kim Kardasian'a tepki: Biz barbar değiliz!

Ermeni asıllı Kim Kardashian, Instagram'dan yaptığı ‘1915 olayları' ile ilgili paylaşım nedeniyle tepki çekti.

Kardashian, 167 milyon takipçili Instagram’dan Türklerin, Ermenilere soykırım yaptığı yalanını paylaştı. Ünlü ismin fotoğrafının altına, Türk kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi. Demet Akalın da tepki gösterdi: "Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz Kardashian."


Karantinadaki arkadaşlarına moral konseri veriyor

Karantinadaki arkadaşlarına moral konseri veriyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Koronavirüs için brandadan üretti: Fransa'dan talep geldi

İznik Gölü'nde gümüş balığı bolluğu