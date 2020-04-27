Demet Akalın'dan Kim Kardasian'a tepki: Biz barbar değiliz!
Ermeni asıllı Kim Kardashian, Instagram'dan yaptığı ‘1915 olayları' ile ilgili paylaşım nedeniyle tepki çekti.
Kardashian, 167 milyon takipçili Instagram’dan Türklerin, Ermenilere soykırım yaptığı yalanını paylaştı. Ünlü ismin fotoğrafının altına, Türk kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi. Demet Akalın da tepki gösterdi: "Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz Kardashian."