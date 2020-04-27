Demet Akalın'dan Kim Kardasian'a tepki: Biz barbar değiliz!

Kardashian, 167 milyon takipçili Instagram’dan Türklerin, Ermenilere soykırım yaptığı yalanını paylaştı. Ünlü ismin fotoğrafının altına, Türk kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi. Demet Akalın da tepki gösterdi: "Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz Kardashian."

