Vergi kaçırdı, seyirci ekranda istemedi

Ünlü Çinli oyuncu Fan Bingbing, geçen sene haziran ayında Çin Devlet Vergi İdaresi ve Ciangsu Vergi Bürosu tarafından hakkında başlatılan soruşturma sonucunda 'gerçek gelirini gizlemek ve vergi kaçırmak için çalıştığı film şirketleriyle yaptığı kontratlarda usulsüzlük yapmak' suçundan ötürü yaklaşık 884 milyon Çin yuanı (yaklaşık 130 milyon dolar) para cezasına çarptırılmıştı ve hayranlarından da büyük tepki görmüştü.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı da durduran Fan, uzun süredir ortalıkta görünmüyordu. Hatta, Fan'ın Çin makamlarınca hapse atıldığına ilişkin çeşitli iddialar da gündeme gelmişti.

Cezalandırılmasının ardından geçen yaklaşık bir yıl sonra ise ünlü oyuncu ilk kez bir etkinlikte görüntülendi.

BİR YIL SONRA GALAYA KATILDI

Çin'in ünlü video paylaşım platformlarından olan iQiyi'nin geçen pazartesi akşamı düzenlenen galasına katılan Fan, Instagram hesabı üzerinden de bir paylaşımda bulundu.

Fan'ın paylaşımı ise yeni tartşımaları beraberinde getirdi. Kullanıcılar tarafından, 170 binden fazla beğeni alan paylaşım için çok sayıda olumlu yorum yapılsa da, Fan'ın geri dönüşünün ağırlıklı olarak olumsuz karşılandığı öğrenildi.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ Mİ DAVRANACAĞIZ?"

Çin'in en çok kullanılan sosyal medya platformu Weibo'da yapılan yorumlarda bir kullanıcı "Buna nasıl cüret eder?" derken, başka bir kullanıcı ise "Yani şimdi hiçbir şey olmamış gibi mi davranacağız?" ifadelerini kullandı. Bir diğer kullanıcı ise, "Bu tür skandallara karışan ünlüler, izleyiciler tarafından sonsuza kadar dışlanmalı" yorumunda bulundu.

Fan Binbing ise, geçen sene cezalandırılmasının ardından yaptığı açıklamada özür dileyerek "Kamuya mal olmuş bir insan olarak, yasalara uymak ve topluma örnek olmak zorundayım. Komünist parti, devletin iyi politikaları ve halk sevgisi olmasaydı, Fan Bingbing de olmayacaktı" demişti.

"PARAYA TAPMAYI TEŞVİK EDİYOR"

Geçen Ekim ayında Beijing Normal Üniversitesi ve Çin Sosyal Bilimler Akademisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırma Enstitüsü tarafından ortaklaşa derlenen '2017-18 Çin Sinema ve Televizyon yıldızları sosyal sorumluluk raporu' isimli çalışmada Fan 100 üzerinden sıfır almıştı. Fan, çalışmada "Paraya tapmayı teşvik ediyor, sosyal değerleri çarpıtıyor ve gençleri kör bir şekilde ünlüleri takip etmeleri konusunda yönlendiriyor" ifadeleriyle tanımlanmıştı.

(SPUTNIK NEWS)