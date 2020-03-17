Vatikan Büyükelçisi Göktaş paylaştı… ‘Bu virüsün nasıl bir bela olduğunu anlayın'

İtalya’da corona virüs yayılmaya ve can almaya devam ediyor. 21 Şubat’ta patlak veren corona virüs salgını sonrası ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 503’e yükseldi.

Sosyal medya hesabından ülkedeki salgınla ilgili paylaşımlarda bulunarak bilgilendirme yapan Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş corona virüse yakalanan bir hastanın yaşadıklarını anlattığı ve uyarılarda bulunduğu bir videoyu tercüme edip altyazılı olarak paylaştı.

#Koronavirüs hastası Daniela De Rosa (43), yoğun bakım sürecinin ardından tecrit odasında tutuluyor. Konuşabilecek hale gelince kaydettiği bu videoda, durumun vehametini anlamamakta direnenlere sesleniyor. pic.twitter.com/vMzGID8jtW — Lutfullah Goktas (@lutfullahgoktas) March 17, 2020

Göktaş paylaşımında “Koronavirüs hastası Daniela De Rosa (43), yoğun bakım sürecinin ardından tecrit odasında tutuluyor. Konuşabilecek hale gelince kaydettiği bu videoda, durumun vehametini anlamamakta direnenlere sesleniyor.” İfadelerine yer verdi.

Görüntülerde virüse yakalanan hasta şunları söylüyor:

Koronavirüs iki akciğerimi de mahvetti: korkunç bir zatürre, solunum yetmezliği.43 yaşındayım. Olay öncesinde, sağlığım gayet iyiydi. Aniden kendimi bu cihaza bağlanmış buldum. Ölümle, Kovid-19'la cebelleştim. Ancak bugün konuşabilir hale geldim. Günlerdir solunum yetmezliğiyle boğuştum. Olayın farkında olanların sayısı çok az. Neden bahsettiğimiz gerçekten anlamıyorlar. Kimileri cahil, kimileri henüz yeterince korkmuyor. Kendilerine bir şey olmayacağını sananlar da çok. Tehlikenin boyutunu anlayanlar çok az. Olabildiğince fazla insan, halimi görsün istiyorum. Gözlerime ve bedenime iyi bakın. Bu virüsün nasıl bir bela olduğunu anlayın.