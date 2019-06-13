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13 Haziran 2019 Perşembe 10:18 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:11

Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde patlama

Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde patlama

Umman Körfezi'nde, Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları'na ait iki tankerde patlama oldu. Öte yandan Norveçli Frontline şirketine ait bir başka tankerin Fuceyra açıklarında torpido ile saldırıya uğradığı duyuruldu. Tayvan merkezli CPC de kendilerine ait bir tankerin bilinmeyen bir cisim tarafından vurulduğunu duyurdu. ABD beşinci filosu Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine yönelik saldırıyı teyit etti.

Umman Körfezi'nde İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kuruluşuna ait Marshall Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous adlı tankerlerde patlama meydana geldi.
 
Patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi.
 
Olayın ardından tankerlerde görev yapan personelin tahliye edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.
 
ABD donanmasının Beşinci Filosu da bölgede gerçekleşen patlamalardan haberdar olduklarını ve gereken desteği verdiklerini duyurdu.
 
Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.
 
NORVEÇ TANKERİ DE HEDEF ALINDI
 
Öte yandan Norveçli Frontline şirketine ait bir başka tankerin Fuceyra açıklarında torpido ile saldırıya uğradığı duyuruldu.
 
AYNI BÖLGEDE İKİNCİ VAKA
 
BAE'nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait dört ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı.
 
Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.
 
ABD'DEN AÇIKLAMA
 
ABD Deniz Kuvvetleri Beşinci Filosu Reuters'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:  Umman Körfezi'nde iki tankere saldırı gerçekleşti. Yerel saat ile 06.12'de ilk yardım çağrısını, 07.00'da ise ikinci yardım çağrısını aldık.

Umman Körfezi'nde hedef alınan Kokuka Courageous tanker gemisinin mürettabatı güvenli bir şekilde kurtarılırken, maddi hasar meydana gelen geminin batma tehlikesi taşımadığı ifade edildi. Reuters haber ajansında yer alan bilgiye göre hedef alınan gemi İran'dan 14 deniz mili uzaklıkta yer alıyordu.
 

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