Ukrayna'daki yangınlar Çernobil faciasının yaşandığı bölgeye 1 km kadar yaklaştı

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, yangının kontrol altında olduğunu ancak bazı noktalarda alevlerin devam ettiğini açıkladı. Reuters haber ajansının görüntülerinde nükleer facianın yaşandığı alanın çevresindeki 30 kilometrelik güvenlik bölgesinin yangınlar nedeniyle karardığı dikkat çekti.

Çernobil'deki yangın söndürülemiyor

Uydu görüntülerine göre ilk yangının 34 bin hektarlık alana yayıldığını, 12 bin hektarlık alanı etkisi altına alan ikinci yangının ise Çernobil faciasının yaşandığı bölgeye bir km kadar yaklaştığı açıklandı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Kiev ve Kiev bölgesinde radyasyon oranının normal sınırlar içerisinde olduğunu açıkladı. Uydu görüntüleri ise sahadaki durumun resmi açıklamalardan daha vahim olduğunu gösteriyor.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali’nde 26 Nisan 1986’da patlama meydana gelmiş ve dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olmuştu.

Patlamadan çıkan zehirli bulut, başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere Rusya ve Avrupa’nın bir kısmını etkilemiş, zehirli bulutlar, ABD, Kanada ve hatta Japonya’ya bile ulaşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, felaketin gerçekleştiği 30 kilometrelik bölgede çalışan ve yaşayan 600 bin kişi yüksek dozda radyasyona maruz kalmış, Ukrayna’ya komşu ülkeler başta olmak üzere dünyada milyonlarca insan faciadan olumsuz etkilenmişti.