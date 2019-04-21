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Ukrayna'da Zelenski yüzde 73 oyla birinci oldu

Ukrayna'da Zelenski yüzde 73 oyla birinci oldu

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçiminde sandık çıkış anketlerine göre Zelenski yüzde 73 oyla birinci oldu.

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Ukrayna'da sandık çıkış anketlerine göre komedyen Volodimir Zelenski yüzde 73 oyla devlet başkanı seçildi.

İkinci tur oylamada mevcut devlet başkanı Petro Poroşenko'nun oy oranı yüzde 25 oy kaldı. Komedyen Volodimir Zelenskiy, üçüncü hafta önce yapılan ilk turda yüzde 30,24, Poroşenko yüzde 15,95 oy alarak ikinci tura kalmıştı. 41 yaşındaki Zelenski, ülkede sevilerek izlenen "Halkın Hizmetkarı" adlı televizyon dizisinde dürüst, rüşvet almayan bir devlet başkanını canlandırıyordu.

Ünlü komedyenin aday olduğu parti de bu diziyle aynı adı taşıyor. Zelenski'nin sandıkta en büyük avantajı uzun süredir yoksulluk çeken ve eski politikacılardan sıkılan Ukraynalılar için yeni bir yüz olmasıydı. Ancak siyasi tecrübesinin olmaması soru işaretleri yaratıyor.

AA

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