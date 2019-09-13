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  3. Twitter, Küba Komünist Parti lideri Raul Castro'nun hesabını askıya aldı

Twitter, Küba Komünist Parti lideri Raul Castro'nun hesabını askıya aldı

Twitter, Küba Komünist Parti lideri Raul Castro'nun hesabını askıya aldı

Küba Komünist Parti lideri Raul Castro, kızı Mariela Castro ve devlet kontrolündeki medya kuruluşlarının Twitter hesapları 'politika ihlali" gerekçesiyle askıya alındı.

Twitter, Küba'da Komünist Parti lideri Raul Castro, kızı Mariela Castro ve devlet kontrolündeki medya kuruluşlarının hesaplarını askıya aldı.

Sosyal medya devlerinden Twitter tarafından, Raul Castro, kızı ve devlet kontrolündeki medya kuruluşlarının hesapları ''politika ihlali" gerekçe gösterilerek askıya alındı.

Küba Gazeteciler Birliğince, çok sayıda gazetecinin ve medya kuruluşunun Twitter hesaplarının engellenmesine tepki gösterilerek, ''sansür'' olarak nitelendirilen söz konusu uygulama kınandı.

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