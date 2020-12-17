Türklerin dostluğu Almanya'yı ısıttı

Almanya’nın Hamburg kentindeki marketler zinciri Edeka, yeni yayınladığı reklam filminde Türk komşuluk ilişkileri ve ikram severliği işlendi. Reklam filminde, Berlin’de yaşayan ve Alman disipliniyle büyüyen Schmidt, komşuları arasında bulunan Türk ailenin çocuklarını da gürültü yaptıkları gerekçesiyle sürekli uyarıyor. Bu süreçte koronavirüs olduğunu öğrenen Schmidt, yeni yılı heyecanla beklerken evinin kapısına uzak durulmasına ilişkin not yazıyor.

BAKLAVA İKRAM EDİLDİ



Notu okuyan Türk ailenin oğlu ise harekete geçerek Schmidt’e unutamayacağı bir mesaj veriyor. Türk kültürünün en önemli simgelerinden baklavanın da yer aldığı bir ikramlık hazırlayan aile, Schmidt’in kapısına hazırladıklarını bırakıyor. Schmidt’in yüzünü güldüren mesaj üzerine hazırlanan reklam filmi Türkçe olarak “Dünyada en güzel şey dost edinmektir” müziği ve Almanca olarak “Mutlu olalım ve daha renkli olalım” mesajıyla son buluyor.

Reklamda korona olduğunu öğrenen Schmidt, evine uyarı yazısı astı. Türk komşuları kapısına yemek bıraktı.

