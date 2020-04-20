Türkiye'de 2 haftadır uygulanıyor... İngiltere de harekete geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında olumlu sonuç verdiği bilinen ve Türkiye'de 2 haftadır uygulanan immün plazma tedavisinin İngiltere'de denenmesi için çalışma başlatıldı.

Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Kan ve Nakil Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan iyileşenlerden kan plazması alınacak.

Hükümetin izin vermesi koşuluyla yapılacak denemelerde, daha önce enfekte olmuş bir kişiden alınan antikorların başka bir hastaya aktarılması durumunda iyileşme görülüp görülmediği ve bunun hızı araştırılacak.

Kurumun açıklamasında "Onay sürecini olabildiğince hızlıca tamamlamak için hükümet ve ilgili tüm kurumlarla yakın bir şekilde çalışıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kovid-19 teşhisi konup da iyileşenlerin plazma bağışı için kaydolabileceği belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle sadece hastanelerde 16 bin 509 kişinin öldüğü İngiltere'de 17 bin kişinin sağlık kuruluşlarındaki tedavisi sürüyor.

TÜRKİYE'DE PLAZMA TEDAVİSİ 6 NİSAN'DA BAŞLADI



Plazma tedavisine Türkiye'de ilk olarak 6 Nisan'da Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde başlanmıştı.

Başarı elde edilmesinin ardından değişik illerdeki üniversite araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde de bu tedaviye geçilmişti. İyileşen birçok Kovid-19 hastası da plazma bağışında bulunmuştu.

Yöntem, daha önce başka ülkelerde de kullanılmıştı.