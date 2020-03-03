Türkiye vurdu, Esed rejimi ivme kaybetti

Dünya basını Türkiye’nin Suriye’deki Bahar Kalkanı Harekâtı’nı yakından takip ediyor. İngiliz Guardian gazetesi “Türkiye İdlib’deki saldırılarını tırmandırırken, iki Suriye uçağı düşürüldü” başlıklı haberinde, “Türkiye’nin Suriye birlikleri ve müttefiklerine yönelik geniş saldırısını tırmandırdığını ve iki uçakla birlikte, aralarında tanklar ve radar sistemlerinin de bulunduğu onlarca zırhlı aracı yok ederek, rejimin İdlib bölgesindeki hücumlarına ivme kaybettirdiğini” yazdı.

İKİ UÇAK BİRDEN VURULDU

Saldırıların, 33 Türk askerinin şehit olduğu hava saldırılarına misilleme olduğunu vurgulayan gazete, Suriye ordusunun sekiz yıllık savaşta hiçbir günde iki savaş uçağı birden kaybetmediğini belirtiyor. Martin Chulov’un imzasını taşıyan haberde, Türk F-16’larının iki uçağı birden vurduğu ve Suriye tarafından açılan ateşte bir İHA kaybettiği belirtiliyor.

ANKARA’NIN TEKNOLOJİK GÜCÜ



ABD’li medya kuruluşu Bloomberg, Türk SİHA’ların başarısını “Ankara teknolojik gücünü gösterdi” sözleriyle yansıttı. Haberde benzeri görülmemiş sayıda uçağın eşgüdüm içinde hareket ettiğine dikkat çekildi.

ÇATIŞMA REJİMİN PROVOKASYONU



Rusya’nın muhalif gazetelerinden Novaya Gazeta, Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk askerlerinin şehit olmasına neden olan saldırıyı “Esed rejiminin Türkiye ile Rusya’yı karşı karşıya getirmek için kasıtlı provokasyonu” olarak değerlendirdi. Gazetenin yazarlarından Pavel Felgengauer, “Rusya ve Türkiye yeniden kavga etmek üzere” başlıklı makale yayımladı. İdlib’de 27 Şubat’ta Türk konvoyunun vurulmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Felgengauer, Rus resmi makamlarının “anlamsız ve pervasız küçük yalanları yüzünden” meselenin daha da derinleştiğini savundu.