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Türkiye ve Rusya'dan flaş S-400 adımı

Türkiye ve Rusya'dan flaş S-400 adımı

Reuters'ın Rus haber ajansı Interfax'ı kaynak gösterdiği son dakika haberine göre Rusya ile Türkiye'nin yeni S-400 setine yönelik yeni bir anlaşma üzerinde istikrarlı olarak çalıştıkları açıklandı.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Başkanı Dmitry Shuagev, Rus haber ajansı Interfax’a yaptığı açıklamada, iki ülkenin 2020 yılında oluşturulması öngörülen yeni bir S-400 anlaşması üzerinde çalıştığını belirterek, “Bu konu üzerinde sistematik bir şekilde çalışıyoruz. Burada en önemli olan şey, iki tarafın da bölgedeki işbirliğini sürdürmek için istekli olması” dedi. 

Rusya yönetimine bağlı silah ihracat şirketi Rosoboroneexport Başkanı ve Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov geçen ay, Moskova’nın Türkiye’ye daha fazla S-400 gönderilmesini umduğunu duyurmuştu.

(Reuters-DHA)


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