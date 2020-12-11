‘Türkiye, Suriye'de teröristlerle savaşıyor'

“Diplomasi mi, Çıkmaz Yol mu?” başlıklı oturumda Kongre üyelerinin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn, Türkiye’nin DEAŞ ya da El Kaide’yle ilişkisi olduğuna dair bir izlenim edinmediğini söyledi. Rayburn, Türkiye’nin, rejim lideri Beşar Esed’in İdlib’de ilerlemesini engelleyen bir “askeri engel” olarak öne çıktığını söyledi.

ESAD’A BASKI SAĞLIYOR



Temsilciler Meclisi Üyesi Micheal McCaul’ün Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda paralı asker ya da eski DEAŞ üyelerini kullanıp kullanmadığını sorması üzerine Rayburn, Türkiye’nin eğitim ve araç gereç desteği sağladığı muhalif güçlerin Esed rejimine karşı baskı uygulamaya odaklandığını söyledi.