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11 Aralık 2020 Cuma 22:18 | Son Güncelleme:

‘Türkiye, Suriye'de teröristlerle savaşıyor'

‘Türkiye, Suriye'de teröristlerle savaşıyor'

28 Kasım- 8 Aralık tarihlerinde Türkiye, Mısır, Bahreyn, İsrail ve Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nda ABD'nin Suriye politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Diplomasi mi, Çıkmaz Yol mu?” başlıklı oturumda Kongre üyelerinin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn, Türkiye’nin DEAŞ ya da El Kaide’yle ilişkisi olduğuna dair bir izlenim edinmediğini söyledi. Rayburn, Türkiye’nin, rejim lideri Beşar Esed’in İdlib’de ilerlemesini engelleyen bir “askeri engel” olarak öne çıktığını söyledi.

ESAD’A BASKI SAĞLIYOR

Temsilciler Meclisi Üyesi Micheal McCaul’ün Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda paralı asker ya da eski DEAŞ üyelerini kullanıp kullanmadığını sorması üzerine Rayburn, Türkiye’nin eğitim ve araç gereç desteği sağladığı muhalif güçlerin Esed rejimine karşı baskı uygulamaya odaklandığını söyledi.

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