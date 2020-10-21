Türkiye karşıtı zirve: Yunanistan, Rum kesimi ve Mısır iş birliği için anlaştılar

GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 8’inci Üçlü İş Birliği Zirvesi kapsamında Lefkoşa'da bir araya gelerek Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı iş birliklerini sürdüreceklerini açıkladılar. Üç ülke ayrıca, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurucu tüzüğü imzalandı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, üçlü zirve kapsamında Lefkoşa’da bir araya gelen GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye’yi hedef aldı.

TÜRKİYE'YE HEDEF ALDILAR

Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan ülke liderleri ‘Doğalgaz’, ‘Akdeniz’, ‘deniz yetki alanları’ ve birçok alanda iş birliği" mesajı verdi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yaşanan gerilim konusunda Türkiye’yi suçlayarak, “Ankara diyalog yerine, anlaşmazlıkları seçti” dedi.

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADILAR

GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis de, Türkiye’yi ‘gerilimi tırmandırmak ve bölgesel istikrarı baltalamakla’ suçladı. Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile üçlü işbirliği mekanizmasını güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek “Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurucu tüzüğünü imzaladık. GKRY ve Yunanistan ile deniz sınırlarının çizilmesi için başarılı bir model sunduk” ifadelerini kullandı.